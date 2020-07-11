GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2020
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2020

Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2020
11.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 00:51

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

(Van)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Stadyumu'nda ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemelerde bulunacak, Keşan'ın spor kulübü temsilcileriyle buluşacak; 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanını ve 750 kişilik Günebakan Yurdu'nu ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Edirne/12.30/13.15/14.00/Tekirdağ/18.00/18.30/19.00)

2- Süper Lig'in 32. haftasına MKE Ankaragücü-Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00)

3- TFF 1. Lig'in 33. haftası İstanbulspor-Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük, Altınordu-Giresunspor, Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor, Boluspor-Akhisarspor ve Adanaspor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/İzmir/Bursa/Bolu/Adana/17.30)

4- Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Avusturya'da yapılacak.

(Spielberg/16.10)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi Magazin
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Cahit Özkan Fatih Sultan Mustafa Şentop
Magazin Sıla Alişan Reynmen Bergüzar Korel
Spor Falcao Fatih Terim Ali Palabıyık Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Silah Antalya Tunceli
Şu an buradasınız: GÜNDEM ÖZETİ / 12 Temmuz 2020 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 01:13:50. #1.15#
title