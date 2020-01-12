GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ocak 2020

12.01.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.

(Maskat)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/09.00/10.45/12.00)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meyra Otel'de dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek.

(Gümüşhane/10.00-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesi ve Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington)

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, OGM Ormanspor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30/Afyonkarahisar/20.00)

2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Beşiktaş TRC İnşaat- Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.15/Hatay/17.00)

3- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Nordhausen/16.00)

4- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun üçüncü gününde erkeklerde 61, 74, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 55, 62 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(İstanbul/11.00/14.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak.

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları sona erecek.

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Kaynak: AA