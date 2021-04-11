GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2021

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabında takımlar Konya-Konya parkurunda yarışacak.

(Konya/11.15)

2- Süper Lig'in 34. haftası Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe-Gaziantep ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/19.00/Antalya/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda TOFAŞ'ı konuk edecek.

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinin ilk maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/20.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

6- AIBA Dünya Gençler Boks Şampiyonası Polonya'nın Kielce kentinde sürüyor. (24 Nisan'a kadar devam edecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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