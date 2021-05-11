GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mayıs 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/ 09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

2- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak.

(Manisa/15.00)

3- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, İngiltere'deki Stoke Mandeville Stadyumu'nda yapılacak kura çekiminde belli olacak.

(13.30)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
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