GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
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Mustafa Şentop, Ankara, Güncel

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katılacak.

12.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:02
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katılacak.

(TBMM/11.00)

2- CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçe başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek, Saray, Çorlu ve Ergene'de şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-18.30)

2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Genel Merkez binasının açılışına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da 24 vakıf üniversitesiyle imzalanacak protokol törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.55)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında lider Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı ağırlayacak.

(İstanbul/19.30)

5- TFF 1. Lig'de 27. hafta Osmanlıspor-Eskişehirspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Ankara/19.00)

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Kaynak: AA

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