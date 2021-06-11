GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

(Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Önderleri" kitabının tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerini ziyaret edecek.

Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, Malazgirt'te Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bitlis/11.45-13.00/Muş/15.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvenin ikinci gününde bir araya gelecek.

(Cornwall)

2- Cezayir'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

(Cezayir)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre, B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarıyla devam edilecek.

(Bakü/16.00/Kopenhag/19.00/Saint Petersburg/22.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Rimini/14.00)

3- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporculardan +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.

(Budapeşte)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek Barbora Krejcikova ile Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamuran Akkuş