GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2021
Anadolu Ajansı / Kamuran Akkuş - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı açılış törenine katılacak.

(Ankara/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince hazırlanan "İmam Hatip Önderleri" kitabının tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ahlat ve Adilcevaz Belediyelerini ziyaret edecek.

Ahlat-Karahasan-Malazgirt Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, Malazgirt'te Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bitlis/11.45-13.00/Muş/15.00/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G7 ülkeleri liderleri, İngiltere'nin ev sahipliğindeki zirvenin ikinci gününde bir araya gelecek.

(Cornwall)

2- Cezayir'de halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

(Cezayir)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) A Grubu'ndaki Galler-İsviçre, B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya ve Belçika-Rusya maçlarıyla devam edilecek.

(Bakü/16.00/Kopenhag/19.00/Saint Petersburg/22.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 10. maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Rimini/14.00)

3- Macaristan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın yedinci gününde milli sporculardan +100 kiloda Cemal Erdoğan mücadele edecek.

(Budapeşte)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Çek Barbora Krejcikova ile Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşı karşıya gelecek.

(Paris/16.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamuran Akkuş

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