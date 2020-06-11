GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir, Akçaabat ve Avni Aker Millet bahçelerinde incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Meydan Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde inceleyerek Fatih Parkı'nın açılışını yapacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Haziran 2020
11.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir, Akçaabat ve Avni Aker Millet bahçelerinde incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Meydan Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde inceleyerek Fatih Parkı'nın açılışını yapacak.

Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Araklı TOKİ konutları ve Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Barma Yaylası'nda incelemede bulunacak.

(Trabzon/10.30-18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 120 derslik, 114 kişilik öğrenci pansiyonu protokolünün imza törenine katılacak.

(Kayseri/18.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim, perakende ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00 )

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Trabzonspor, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/21.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başlatacakları kampanyayla ilgili, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, kulübe tekrar kazandırılan No: 1903 Mehmet Üstünkaya Etiler Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.03)

4- İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile Milan, Allianz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Torino/22.00)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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