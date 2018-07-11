Gündem Özeti / 11 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Brüksel'e hareket edecek.

(Ankara/09.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Bosna-Sancak Derneği Srebrenitsa Katliamı Anma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/19.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Zirvesi 29 ülkenin liderinin katılımıyla başlayacak.

(Brüksel)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atlantic Council ve bazı diğer düşünce kuruluşlarının ortaklığında NATO Zirvesi marjında düzenlenen "Değişen Küresel Düzen ve Baskı Altındaki Bir İttifak" konulu panele katılacak.

(Brüksel)

3- Almanya'da ırkçı saldırılarda bulunan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklanacak.

(Münih)

4- Srebrenitsa soykırımının 23. yılında 35 kurbanın cenazesi Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Srebrenitsa)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.?

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 52'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

Sakarya'da darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılandığı dava görülecek.

(Sakarya/09.30)

Darbe girişimine ilişkin gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı dava, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Bursa/10.00)

2- Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

(Moskova/21.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

3- Fransa Bisiklet Turu 5. etapla devam ediyor.

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