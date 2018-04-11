Gündem Özeti / 11 Nisan 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky'yi kabul edecek.

(TBMM/14.00)

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'ne katılacak, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.00/19.00)

2- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" paneline ve " Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/19.30)

3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.

(Lefkoşa)

4- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenlediği "Türkiye'de hukuk ve yargı reformları" konulu konferansa iştirak edecek.

(Kopenhag)

5- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş'ın Emirdağ İlçesi Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(Afyonkarahisar/13.05)

6- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde gerçekleştirilecek "İşletme Fakültesi'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü" etkinliğine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

7- TBMM'den

Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

KİT Komisyonunda, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze Teknoloji Üniversitesi Sanat ve Teknoloji Zirvesi ve Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00/Bursa/13.30)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa İnşaat Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/14.00)

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı" toplantısının açılış töreniyle "10. Yerel Zincirler Buluşuyor 2018" konferansı ve fuarına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

5- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kurtuluş Müzesi, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve fuar alanı açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/11.00/11.45/12.15/13.30/14.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA'nın "Avrupa İslamofobi Raporu 2017" açılış konuşmasını yapacak ardından ESAM'da "Dış Politikada Güncel Gelişmeler" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00/19.00)

2- Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Doğu Guta/Washington/ Brüksel)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

İzmir'de, "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/10.00)

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek.

(Malatya/09.30)

-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Reyer takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

(Bursa/18.00)

3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih- Sevilla ve Real Madrid- Juventus maçları yapılacak.

(Münih/Madrid/21.45)

5- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Polatlı Belediyespor-Zağnosspor, Üsküdar Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Ankara/17.00)

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