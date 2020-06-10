GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2020
10.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:59

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

(Ankara/15.45)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde cezaevlerinin durumu ve alınan tedbirler konusunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Projesi'nin Doğuş Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Kırıkkale/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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Kaynak: AA

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