GÜNDEM ÖZETİ / 11 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan "Uluslararası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber" kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımına katılacak.

(TBMM/14.00)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, farklı semt ve mekanlarda vatandaşlarla bir araya gelecek, esnafı ve TOKİ Halkalı Bezirganbahçe Konutları'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/12.00-20.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sirkeci'de Doğubank İşhanı'nda esnafla görüşecek, Haliç Tersanesi'nde Denizcilik İşletmeleri ve tersane personeliyle buluşacak, Tophane Gönül Bağı Vakfına, Tophane Tayfunspor Kulübüne, Tophane Siirt Halanze Derneğine ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/12.30-23.00)

3-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye-Azerbaycan Kara Kuvvetleri unsurlarınca gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik 2019 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılacak.

(Nahçıvan)

4- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, The Ankara Hotel'de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TÜİK, 2018 yılı ölüm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

Konferans, yüksek düzeyli oturum ile devam edecek.

(Cenevre)

2 - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 4. hafta C, E, H, I ve J gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

H Grubu'nun lideri Türkiye, deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

(Reykjavik/21.45)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.

(Priştine/21.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta ilk gün maçında ABD ile karşılaşacak.

(Jiangmen/11.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/18.45)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun beşinci gününde E Grubu'nda Yeni Zelanda-Hollanda, F Grubu'nda ise Şili-İsveç, ABD-Tayland karşı karşıya gelecek.

(Le Havre/16.00/Rennes/19.00/Reims/22.00)

6- Polonya'da düzenlenen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finalde Ukrayna-İtalya ve Ekvador-Güney Kore karşılaşacak.

(Gdynia/18.30/Lublin/21.30)

7- Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de devam ediyor.

8- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, anlaştığı Teknik Direktör Okan Buruk ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/11.00)

9- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Sigortam.Net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor arasındaki dördüncü maç Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/15.30)

