GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2021

AA - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak, Çeşme Belediyesini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD Genel İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak, Çeşme Belediyesini ziyaret edecek ve Cumhuriyet Meydanı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İzmir/11.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Doktora Salonu'nda düzenlenecek Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edecek, 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılacak.

(Bilecik/10.00/12.45/14.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor, Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Altay ve Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00/Konya/17.00/Kayseri/20.00)

2- TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eyüpspor-Denizlispor, Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.30/17.00/Manisa/Adana/20.00)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 2. hafta maçları başlayacak.

4- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle sürecek.

(Mersin/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Ece Üner Müge Anlı Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 00:06:05. #1.11#