GÜNDEM ÖZETİ / 11 Eylül 2019

11.09.2019 00:02

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) İkinci Dönem Toplantısı ve İmza Töreni gerçekleştirilecek. Bakan Pekcan, daha sonra Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/12.45/15.00)

2- TÜİK, temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti adaylığı toplantısına katılacak.

(Strazburg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Aralarındaki kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın üçüncü duruşması İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

3- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

SPOR

1- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya maçıyla tamamlanacak, yarı finalistler belli olacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 24 maçla sürüyor.

3- Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı Galatasaray Lisesinde yapılacak.

(İstanbul/13.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA