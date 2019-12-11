GÜNDEM ÖZETİ / 11 Aralık 2019

11.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:02

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul edecek.

(Ankara/10.00)

2-TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.15)

2- Kazakistan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısının ana oturumu yapılacak.

(Nursultan)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

2- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

3- Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığının evsahipliğindeki "30 Altı 30" programına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında 6. ve son hafta maçları oynanacak.

A Grubu'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme olasılığı bulunan Galatasaray, Fransa temsilcisi Paris-Saint Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Paris/23.00)

3- UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton-Beşiktaş, Basel-Trabzonspor, Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir arasında gruplarda 12 Aralık Perşembe günü yapılacak 6. ve son hafta maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakaların oynanacağı kentlerde basın toplantısı düzenleyecek.

(Wolverhampton/22.30/Basel/19.30/Mönchengladbach/19.45)

4- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ev sahibi ülkenin El-Sadd takımıyla Yeni Kaledonya temsilcisi Hienghene Sport arasında yapılacak 1. tur maçıyla başlayacak.

(Doha/20.30)

5- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında D Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/21.00)

6- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon'u konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri winmasters ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/20.30/Atina/20.00)

7- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ilk hafta maçlarında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'e, Pınar Karşıyaka ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak.

(Krasnoyarsk/15.30/Leiden/22.00)

8- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg'u, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin takımını konuk edecek.

(Mersin/18.00/İstanbul/19.30)

9- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Halkbank, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Jastrzebie-Zdroj/20.00)

10- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya ekibi Dukla Liberec'i konuk edecek. Arkas Spor ise Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Bükreş/18.00)

11- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/13.30)

12- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Türk Hava Yolları-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/Bursa/18.00)

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Kaynak: AA