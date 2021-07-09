GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Uzungöl'de ve millet bahçesi alanında incelemede bulunacak, Tonya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Uzungöl'de ve millet bahçesi alanında incelemede bulunacak, Tonya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Trabzon/10.30-17.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da katıldığı, İtalya'nın ev sahipliğinde üçüncüsü yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor.

(Venedik)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi ile Sanayi Mektebi Müzesi açılışlarına, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine ve Gürün Gökpınar Gölü Parkı açılış törenine katılacak.

(Sivas/10.00-17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, AK Parti ve MHP teşkiatını ziyaret edecek, Önder Çiftçi Danışmanlık Derneğinin hizmet binası açılışına katılacak, kanola ve buğday hasadı yaparak Hayrabolu ilçesinde çiftçilerle buluşacak.

(Tekirdağ/10.00-16.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortak Akıl Konferansı Vizyon Oturumuna katılacak ve Afyonkarahisar-Şuhut Yolu Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Sarayiçi Er Meydanı'nda devam edilecek.

(Edirne)

2- Galatasaray ile Kasımpaşa futbol takımları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Avustralyalı Ashleigh Barty ile Çek Karolina Pliskova karşı karşıya gelecek.

(Londra)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Müslüm Gürses Melisa Döngel
Spor Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM ÖZETİ / 10 Temmuz 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:10:25. #1.16#

title