GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/12.30)

2- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlarla bir araya gelecek ve Kızılcaali köyündeki fenni arıcılık ile seracılık faaliyetlerini yerinde inceleyecek.

(İstanbul/11.30/14.15)

2- TÜİK, kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılacak.

(Brüksel)

2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolar sonrası gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftası Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasının son maçında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

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AA - Son Dakika Haberleri

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