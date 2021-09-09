GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10'uncu Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

(Bişkek)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde toplu açılış törenine ve Tarihi Agora'da Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/17.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle bir araya gelecek.

(Muğla/14.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamlığını ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bilecik/18.00/19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamında "Karabağ'ın imar ve kalkınması" temalı Türk İş Forumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

3- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.

(Gaziantep/17.30)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Muğla/18.00)

2- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle başlayacak.

(Mersin/15.00)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(New York)

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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