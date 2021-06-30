GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tütün İskelesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni'ne katılacak, minibüs ve servis esnafıyla bir araya gelecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tütün İskelesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni'ne katılacak, minibüs ve servis esnafıyla bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle görüşecek Kılıçdaroğlu, Doğa Bilimleri Köyü'nü, Atakum Belediyesini, partisinin Atakum İlçe Başkanlığını ve Atakum Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek.

(Samsun/08.45-17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılacak.

(Trabzon/18.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dinar Lavanta Hasat Şenliğine iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan CHP heyetinin Diyarbakır ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/11.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 Sözleşme İmza Törenine katılacak.

(Ankara/13.00 )

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı kutlama etkinliği ile Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında KKTC'de temaslarda bulunacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabulünün ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Diyarbakır heyeti ile kente yapılacak yatırımların ve gönüllülük alanında Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve yerel yönetimler arasında ilk kez gerçekleştirilecek iş birliği protokolü imza törenine katılacak. Bakan Kasapoğlu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Muş heyeti ile kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde yer alacak.

(Ankara/12.30/18.00)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasında B Grubu'ndaki ikinci ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Victoria/05.35)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Londra)

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Kaynak: Anadolu Ajansı