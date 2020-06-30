GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2020
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Temmuz 2020
30.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 00:36

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

4- TBMM'den

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda alt komisyonlardan gelen raporlar görüşülecek.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürüteceği vekaletle kurban kesim kampanyasının 2020 hedeflerini ve vekalet tutarlarını, basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin milletvekilleri ile belediye başkanlarını kabulünde, kente yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

(Ankara/10.00)

2- TFF 1. Lig'de 31. haftaya Boluspor-Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor, Altay-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/17.30/Erzurum/İzmir/20.00)

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Kaynak: AA

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