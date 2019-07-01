GÜNDEM ÖZETİ / 1 TEMMUZ 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İş Federasyonu tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katılacak, Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai'nin Palace Hotel'de vereceği öğle yemeğine iştirak edecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori'yi Temsilciler Meclisinde kabul edecek Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile İmparatorluk Sarayı'nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

(Tokyo)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Parlamentarizmin Gelişmesi Forumunda konuşma yapacak, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek, TBMM-Duma İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Moskova)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avusturya'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin 176. olağan toplantısı düzenlenecek.

(Viyana)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkez Konferans Salonu'nda "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

"Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılandığı dava, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(İzmir/16.00)

KÜLTÜR SANAT

1- 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanışında ünlü piyanist Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

(İzmir/21.00)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı Maslak'taki vakıf merkezinde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, ikinci maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Rotterdam/17.15)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda C Grubu'nda Tanzanya-Cezayir ve Kenya-Senegal, D Grubu'nda ise Namibya-Fildişi Sahili ve Güney Afrika-Fas maçları yapılacak.

(Kahire/22.00/22.00/19.00/19.00)

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Kaynak: AA