GÜNDEM ÖZETİ / 1 Şubat 2020

01.02.2020 00:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 00:02

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ Akgün Otel'de deprem sunum programına katılacak, Sürsürü Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerini ziyaret edecek.

(Elazığ/09.30/Malatya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenecek Asrın İşadamları Derneği 2. Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyidere-İkizdere yolu ve Salarha Tüneli şantiyeleri ile Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemede bulunacak.

(Rize/10.30/12.45/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

3- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tel Aviv/Kudüs)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)

SPOR

1- Süper Lig'de 20. haftaya Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Beşiktaş, Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/14.00/Rize/17.00/Trabzon/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 20. hafta Keçiörengücü-Adana Demirspor, Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Ankara/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta TOFAŞ-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor, Beşiktaş Sompo Sigorta-Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen-Sigortam.net İTÜ Basket müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Kocaeli/13.00/Ankara/14.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/15.00/Ankara/15.30/17.30/Bursa/Yozgat/16.00)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 5. hafta maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler'e konuk olacak.

(Debrecen/17.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta müsabakaları oynanacak.

9- TFF 2. Lig'de 2. hafta 2, TFF 3. Lig'de ise 20. hafta 7 maçla başlayacak.

10- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak.

(Melbourne/11.30)

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Kaynak: AA