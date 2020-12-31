GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021

31.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:07
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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