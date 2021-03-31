GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2021

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de organize sanayi bölgesi 3. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de organize sanayi bölgesi 3. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tuzlukçu Belediyesini, Mevlana Türbesi'ni, Akşehir, Ilgın ve Meram ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-16.45)

2- CHP Ekonomi Masası heyeti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelecek, muhtarlarla görüşecek, esnafa, bazı odalara, sanayi sitesine ve yerel gazetelere ziyarette bulunacak.

(Çankırı/10.30-16.30)

3- TBMM'den

"TBMM'nin Açılışının 100. Yılında Belgelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Sergisi", Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in katılımıyla açılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00/14.00/15.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mart ayı ihracat rakamlarını, Bakanlıkta düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 31. hafta maçları yapılacak; Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın TD Systems Baskonia takımıyla karşılaşacak.

(Vitoria Gasteiz/20.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında, Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma ile İnegöl Belediyespor arasındaki play-off 7-8'incilik etabının ikinci maçı yapılacak.

(İzmir/16.00)

5- Judoda milli sporcuların da mücadele edeceği Antalya Grand Slam başlayacak, kadınlarda 48, 52 ve 57; erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

(Antalya/17.00)

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Kaynak: Anadolu Ajansı