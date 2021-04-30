GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mayıs 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il koordinasyon toplantısına katılacak, deprem konutları alan incelemesinde bulunacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il koordinasyon toplantısına katılacak, deprem konutları alan incelemesinde bulunacak.

(Elazığ/11.00/12.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri altında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakacak.

(İstanbul/09.00/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 39. hafta mücadelesi, Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

2- TFF 1. Lig'in 33. haftasında, Eskişehirspor-Bursaspor, Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor, Yılport Samsunspor-Ankaraspor, Ankara Keçiörengücü-Menemenspor, GZT Giresunspor-Akhisarspor, Altınordu-Tuzlaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay ve İstanbulspor-Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(Eskişehir/13.30/Adana/Samsun/Ankara/İzmir/Balıkesir/16.00/İstanbul/16.00/16.00)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 30'uncu; 2, 3 ve 4. gruplarda 34. hafta maçlarıyla normal sezon tamamlanacak.

4- VakıfBank Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Verona/18.00)

5- Avrupa Badminton Şampiyonası'nda milli sporcu Neslihan Yiğit yarı final maçına çıkacak.

(Kiev/17.00)

6- Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular Gürkan Mutlu, Hüseyin Engin Yontucu, Livanur Yalçın, Elif Çolak ve Sıla Karakuş bireysel yarı finalde mücadele edecek.

(Soçi/18.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. haftası 3 maçla başlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı