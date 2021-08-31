GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak;

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre Bilsem'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikaları; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor.

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Okçulukta Fatma Danabaş, atıcılıkta Çağla Baş, Hakan Çevik, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, atletizmde Zübeyde Süpürgeci, Hakan Cira, Hamide Doğangün, yüzmede Koral Berkin Kutlu mücadele edecek; Golbol Kadın Milli Takımı çeyrek finalde Avustralya'yla, Masa Tenisi Kadın Milli Takımı (Sınıf 9-10) çeyrek finalde Brezilya ile karşılaşacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı da çeyrek final turunda ABD ile karşı karşıya gelecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00-15.00)

2- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/21.45)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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