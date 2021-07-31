GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Kadirli Tüllüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak, Osmaniye Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve Osmaniye merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulunacak, Adana...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Kadirli Tüllüce Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak, Osmaniye Kadirli Karatepe, Kızyusuflu ve Osmaniye merkeze bağlı Kazmacılı köylerinde incelemelerde bulunacak, Adana Kozan Akdam Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/09.30/10.00/Adana/12.15-14.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris, Manavgat, Kozan ve Kadirli'de orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

(Muğla/Antalya/Adana/Osmaniye/11.00/14.25/18.00/19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı Temel Atma Töreni'ne katılacak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

(Yalova/10.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/02.30-15.05)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Milli sporculardan atletizmde Yasmani Copello, Tuğçe Şahutoğlu, boksta Buse Naz Çakıroğlu, güreşte grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Kerem Kamal ve kadınlarda Yasemin Adar, atıcılıkta Özgür Varlık, yelkende Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, Ateş Çınar-Deniz Çınar, Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/02.30-15.05)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si yapılacak.

***

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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