BURSA (Habermetre) - 22 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Gündem; İş sağlığı ve güvenliği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı, Genel Sekreter Ulaş Akhan'ın başkanlığında yapıldı.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanın verimli kullanılması olası iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından da taviz vermiyor. Son olarak Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan'ın başkanlığında yapıldı. Tüm daire başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 6331 sayılı kanunla ilgili mevzuat ve iş güvenliği işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün yaptığı sunumda yükümlülüklere dikkat çekildi. Sahada yapılan iyileştirme çalışmalarının yanında, planlanan ve devam eden çalışmalar ele alındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet