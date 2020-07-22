GÜNDEM İPTALİ
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel'in parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısı, kaynağından iptal edilmiştir.
22.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:26
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel'in parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısı, kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA