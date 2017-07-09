Gündem / 9 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(İstanbul/17.00/20.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Dragos'tan devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün ardından Maltepe'de "Adalet Mitingi"ne katılacak.
(İstanbul/16.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkoğlu Avasım Festivali ile kolera salgını nedeniyle Yemen'e yardım malzemesi götürecek geminin uğurlanması törenine katılacak.
(Kahramanmaraş/10.00/Hatay/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesince düzenlenen "Evliyalar Programı" ile "Talas Abdülhamid Han Camisi Açılış Töreni"ne katılacak
(Kayseri/12.00/12.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 14. Uluslararası Kangal Kültür Turizm Enerji ve Madenler Festivali'ne katılacak.
(Sivas/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Mahmoud Vaezi ve İran Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Rıza Nimetzade ile ikili görüşme gerçekleştirecek, basın mensuplarıyla buluşacak, Tahran Türk Ticaret Merkezi Açılış Töreni'ne ve Türkiye-İran İş Forumu'na katılacak.
(Tahran/09.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Petrol Konseyince organize edilen 22. Dünya Petrol Kongresi (WPC) kapsamında düzenlenecek törene katılacak.
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, kongrenin ev sahipliği unvanını Türkiye'ye devredecek.
Törende Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Dewhurst Ödülü" verilecek.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Bölge 2 ile Hırvatistan ekibi Zagreb arasında oynanacak final maçıyla sona erecek.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı)
2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'i koşulacak.
(Spielberg/16.00)
3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grup ilk hafta maçları, Ankara'da tamamlanacak.
Türkiye, üçüncü ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Foreks oyuncusunun parası yurt içinde kalacak
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli:
"(Yabancı foreks şirketlerine ilişkin düzenleme) Türk vatandaşları, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almayan yurt dışındaki foreks şirketlerine yatırım yapamazlar, orada oyuncu olamazlar"
"Kaynağın yurt dışına gitmesini engellemek için bunu yapıyoruz, son derece doğru bir kural"
(Erdal Çelikel/Ankara)
2- Paranın anayasasına yeni düzen
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
"Kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi için çalışma başlattık"
"Bu kapsamda kabahatler ile cezalar arasındaki ölçüsüzlüğü gidereceğiz, idari para cezalarını güncelleyeceğiz"
"Yetkisiz faaliyet gösterenlerin daha yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacağı düzenlemeyle gerçek kişiler de dahil olmak üzere herkes artık mevzuata uyum konusunda daha dikkatli olmak zorunda kalacak"
(Zeynep Akyıl/Ankara)
3- Yaşlılara yönelik projelere 2 milyon lira destek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik hizmetlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Yaşlı Destek Programı" kapsamındaki projelere sağlanan desteğin üst limiti 2 milyon liraya çıkarıldı
Büyükşehir belediyelerine yönelik destekte, yaşlıların yaşamın tüm alanlarına ulaşabilmesine olanak tanıyan, kurum bakımı ihtiyacını azaltan, aktif yaşlanmayı sağlayan projelere öncelik verilecek
Bakanlıkça, yaşlıların evdeki yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, yaşlılara ve yakınlarına psikososyal destek verilmesi, mobil ekiplerin faaliyete geçirilmesi ve il özelinde yaşlı veri tabanlarının oluşturulması desteklenecek
(Burcu Çalık/Ankara)
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