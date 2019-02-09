Gündem / 9 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde Test ve Eğitim Gemisi Ufuk (A-591) Denize İniş Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek.

(İstanbul/11.00/Aydın/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılacak, AK Parti Antalya İl Başkanlığı ve Antalya Valiliğini ziyaret edecek.

(Antalya/13.00/14.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Teşkilatı toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katılacak, Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerini trenle ziyaret ederek Kemaliye'de halkla buluşacak.

(Erzincan/10.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gölbaşı ilçesinde muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/10.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programına katılacak.

(Adana/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya gelecek, Uluslararası Kültür Turizmi ve Medya Kurultayına katılacak, Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek, mahalle temsilcileriyle buluşacak, belediye başkan adayları ve kanaat önderleriyle toplantı yapacak.

(Hatay/09.00-20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi açılış törenine iştirak edecek.

(Antalya/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla buluşacak, Motorcu Dostu Bariyer Sistemi uygulama çalışmasına katılacak.

(Antalya/09.30/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler'in (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı yönündeki raporunun ardından gelişmeler izleniyor.

(Cenevre/Washington)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.?

(Caracas) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Kartal'da çöken binayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden, aynı aileden 9 kişi için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek.

(İstanbul/13.23) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 21. haftaya Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş-Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Osmanlıspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Karabük/13.30/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Gaziantep Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş, Kırçiçeği Bodrum-Çukurova Basketbol, BOTAŞ-Canik Belediyespor, Galatasaray-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Mersin/Muğla/Ankara/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango, İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Bankası-Arhavi Belediyespor, Galatasaray-Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Halkbank müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Bursa/15.00/16.00/Ankara/15.00/İstanbul/16.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında ise 3 müsabaka oynanacak. (Fotoğraflı)

8- TFF 2. Lig'de 21. hafta 3, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.

ÖZEL HABER

1- "Sigara paketlerinin cazibesi ortadan kaldırılacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliği ve etkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz"

-"Tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıyoruz. Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

"Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Antarktika'dan topladığı meteoritlerle "uzaya" ışık tutacak

Antarktika'da yaptığı çalışmaları tamamlayarak Türkiye'ye dönen akademisyen Mehmet Yeşiltaş, kıtadan getirdiği 3 meteoritle uzay bilimlerine katkı sağlayacak

Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş:

"Türk Uzay Ajansının da kurulduğu bu günlerde Antarktika'dan topladığımız meteoritlerden elde edeceğimiz bilgiler şüphesiz uzay bilimlerine katkı sağlayacak ve bu alanda belki de bilinmeyenlere ışık tutacaktır"

"Türkiye, Antarktika'da ilk defa meteorit arama ve toplama çalışması yaparak orada benzer çalışmalar yürüten dünyanın ileri gelen birkaç ülkesinin arasına girerek uzay bilimleri alanında bu yarışa resmi olarak dahil olmuştur"

(Dilara Zengin/Antarktika)

3- MEB, ilk elektronik "TIMSS" için kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine, bu yılın nisan ayında Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması için hazırlık eğitimi düzenlendi

TIMSS uygulamasının yapılacağı okullardaki idarecilerle fen ve matematik branş öğretmenleri olmak üzere yaklaşık 650 eğitimicinin katıldığı büyük çaplı bir çalıştay düzenleyen Bakanlık, öğrencileri de uygulamanın teknik detayları hakkında bilgilendirecek

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy:

"Uygulamanın uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülebilmesi için okul yöneticilerinin yapacağı çalışmalar, elektronik altyapının hazırlanmasına ilişkin detaylar, öğretmen ve öğrencilerin moral motivasyonunun sağlanmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunduk"

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu:

"Sadece öğretmenler değil öğrenci, veli, yöneticilerle birlikte oluşturulan okul iklimi, TIMSS'te etkili olan faktörler arasında"

(Selma Kasap/Ankara)

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Kaynak: AA