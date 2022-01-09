GÜNDEM / 9 Ocak 2022

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığınca Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kızılcahamam'da düzenlenecek AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katılacak.

(Ankara/10.00/11.45)) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne ve Anma Töreni'ne katılacak, Çelik Kanatlar'ın gösterisini izleyecek.

(Kars/10.30/12.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(İstanbul/15.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşacak.

(Antalya/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

(Şanlıurfa/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Kayserispor-Altay ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İzmir/Kayseri/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor, Manisa FK-İstanbulspor, Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor, Eyüpspor-Gençlerbirliği maçlarıyla sürecek.

(Erzurum/Manisa/13.30/Bolu/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef-Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlanacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya 07 Basketbol-Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/18.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Antalya Anadoluspor-Tekirdağspor maçı yapılacak.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı)

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