GÜNDEM / 9 Ocak 2020

09.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Sivas/10.30/Tokat/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısı yapacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30 )

5- TÜİK, 2018 yılı biyoteknoloji istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta resmi temaslarda bulunacak.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaran Brexit Yasa Tasarısı'nın nihai oylaması yapılacak.

(Londra)

3- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından İran'ın da Irak'taki ABD üslerine saldırıları sonrasındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı protesto gösterileri düzenlenecek.

(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Şehitlerimizi uğurluyoruz

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen 4 asker, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

(Şanlıurfa/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "2020 Yılı Hac Kura Çekimi"ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

Örgütün çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılanmalarına 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım eden örgütün mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı programına katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, spor tesislerinde incelemede bulunacak, gençlerle bir araya gelecek, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/14.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Vitoria-Gasteiz/23.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur rövanş maçında Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa temsilcisi Roche Vendee Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

(Pays de la Loire/22.00)

4- 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları İsviçre'nin Lozan kentinde başlayacak.

5- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da mermer makineleri üreten Şuayp Demirel, 22 yıllık hayali olan kaya taşıma kamyonunu üretmeyi başardı

Motoru ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim olan ve "Deve" ismi verilen kamyonla 30 ton yük taşınabiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Gerçekten çok güçlü bir araç. Bunu tek başına sanayicilerimiz sıfırdan tasarlayıp ürettiler. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum"

İş adamı Demirel:

"Çok ihtiyaç duyulan stratejik bir araç olduğu için bunu yapmaya karar verdim. Bunda da Allah'ın izniyle başarılı olduk"

(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

2- Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliğince tescillenen üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı", yurt dışındaki tüketicilerin damaklarını tatlandırdı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan:

"Geçen yıl 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 253 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik"

(Orhan Yoldaş/Malatya)

3- Tahvil piyasalarında 2019'da ticaret savaşları ve merkez bankaları başrol oynadı

Avro Bölgesi üyesi ülkelerin 10 yıllık devlet tahvili getirileri, geçen yıl tüm zamanların en düşük seviyesini gördü

Alman 10 yıllık devlet tahvili (Bund) getirileri geçen yılın en dikkati çeken varlıklarından biri olurken, sene başında yüzde 0,246 civarında bulunan tahvil getirileri eylülde sıfırın altında yüzde 0,743'e kadar geriledi

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirileri, geçen yıl negatif bölgeye inmese de tarihin en düşük seviyelerini test etti

(Murat Aslan/İstanbul)

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Kaynak: AA