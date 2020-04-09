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GÜNDEM / 9 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

09.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:02
GÜNDEM / 9 Nisan 2020

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanlığı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, öğretmenlere de "uzaktan eğitim" başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor"

"Uzaktan hizmet içi eğitim programlarının tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı"

"Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Türkiye, hava sahasını açarak 2 yaşındaki İtalyan çocuğun umudu oldu

İtalya'da uluslararası kök hücre bankalarından yapılan taramada, hasta çocuk için sadece Türkiye'den uyumlu donör çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Türk donörlerden kök hücrelerin alınmasının ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde özel izinle hava sahası açıldı ve İtalyan Hava Kuvvetlerine ait jet Atatürk Havalimanı'na indi

Kök hücreler, İtalyan ekipte yer alan ve Kovid-19 testi negatif olarak bildirilen Dr. Simone Bagliani'ye Türk ekibi tarafından Atatürk Havalimanı'nda özel hazırlanmış izole bir odada teslim edildi

İtalyan Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi:

"Bu oldukça zor dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız. Minnettarlığımı ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'ye ve donörlerimize minnettarız"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) 3- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi bölgedeki hastalara şifa dağıtıyor

Elazığ'da "kamu-özel sektör iş birliği" modeliyle yapılan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ve hizmet kalitesi ile Doğu ve Güneydoğu'da şifa arayan hastaların umudu oldu

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadelede gerekli tüm birimlerin oluşturulduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri de büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor

Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat:

"Şehir hastanemiz en üst seviyedeki hizmet kalitesi ile halkımızın hem teveccühünü hem de güvenini kazanmıştır"

(İsmail Şen/Elazığ)

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Kaynak: AA

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