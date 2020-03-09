GÜNDEM / 9 Mart 2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyorTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binasında bir araya gelecek.

Erdoğan ve Michel daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belçika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dikmen Hakimevi'nde "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" imzalayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında düzenlenecek "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda Ege Turizm Planı Değerlendirme ile Tarihi Kemeraltı toplantılarına katılacak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüşecek.

(İzmir/10.00/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli ve Uşak iş dünyasıyla bir araya gelecek.

(Denizli/11.00/Uşak/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilecek "fahri doktora" payesini alacak, Akademik Biniş Töreni ile Kadın Çobanlara Plaket Takdimi Töreni'ne katılacak, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, İzmir'de Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Isparta/09.00/10.45/İzmir/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl (1785 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri'nin bu yılki sahiplerini, Vakıf merkezinde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Kamu Denetçiliği Kurumu heyeti, Edirne'deki sınır kapıları ve sınır köylerine yönelik ziyaretlerinin ardından hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftası Spor Toto-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla sona erecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Bakan Ersoy'dan Antalya'da dünyaya örnek iki halk plajı müjdesi:

"Şimdi en az iki tane daha halk plajı Antalya'da açacağız. Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait"

"Bunlar sadece plaj olma özelliğinin dışında sosyal aktivitelere uygun, engelli ve doğa dostu olması gibi birçok özelliği de olan ve oradaki esnafa yöresel ürünlerini satabileceği noktaların da olduğu plajlar. Sadece halk plajı değil mesire alanlarının da olduğu, sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek plajlar açmayı düşünüyoruz"

"(Dizi ve film ihracatı) Zaten şu anda Türkiye, Amerika'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ama arada biraz fark var. Amerikalıların toplam potansiyelleri çok daha yüksek ama o sektörde ikinci sırada olmak önemli. İnşallah biz de birkaç yıl içerisinde Hollywood'a yaklaşırız diye düşünüyorum"

(Muhammet Mutaf/Erzurum)

2- Kovid-19'a karşı ekonomik tedbirler de devrede

Dünyanın birçok ülkesinde etkili olan yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini alan Türkiye, salgının ekonomiye muhtemel etkilerini en aza indirmek için de gümrüklerden ulaştırmaya, üretimden iç ticarete kadar sıkı önlemler uyguluyor

Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'un yayıldığı İran ve Irak ile sınır kapılarını geçici olarak kapatırken, dış ticarete yönelik stratejilerini uygulamaya koydu, iç piyasadaki denetimlerle "maske" fırsatçılarına da göz açtırmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, özellikle tedarik zincirlerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, akademi, reel sektör ve kamu koordinasyonunu en üst seviyede tutmak için çalışma yürütüyor

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ulaştırma sektöründe Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'ya uçuşlar durdurulurken, söz konusu ülkelere seyahat edildiğine dair pasaportta vize/kaşe bulunan taşımacıların ülkeye girişlerine izin verilmiyor

(Merve Özlem Çakır-Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- CHP, 56'ncı kurultayı için gün sayıyor

Kuruluşundan bugüne 36 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gören CHP'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na 7 genel başkan görev yaptı

CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturan Kılıçdaroğlu, 18.Olağanüstü Kurultay ve 36. Olağan Kurultay'da eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarıştı

Genel Başkanlık görevini 10 yıldır yürüten ve 37. Olağan Kurultay'da delegeler tarafından yeniden aday gösterileceği belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday adaylığını açıklayan ilk isim ise eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu

(Barış Gündoğan/Ankara)

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Kaynak: AA