GÜNDEM / 9 Haziran 2020
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GÜNDEM / 9 Haziran 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEM / 9 Haziran 2020
09.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin törenine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul'da, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliği yapacağı "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu online etkinlik gerçekleştirilecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İzmir merkezli 22 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'deki sağlık turizmine "deniz yolu" da açıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 Valiliğe ve USHAŞ'a, sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelecek hasta ve yakınlarına yönelik tedbirleri içeren yeni bir yazı gönderdi

Tedavi için Türkiye'yi seçen hastalar ile refakatçileri sadece hava veya kara yoluyla değil, Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Limanı'ndan da ülkeye giriş yapabilecek

Mevcut hava yolu giriş noktalarına İzmir Adnan Menderes ve Adana Havalimanları da dahil olacak

Yurt dışından gelecek hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerde, bilgisayarlı tomografi, MR, ve üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak

(Duygu Yener/Ankara)

2- "Turizmin başkenti"ndeki golf sahalarında Kovid-19 tedbirleri

Aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu 30 ülkeden yılda 150 bin golf tutkununu ağırlayan Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki sahalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenleniyor

Soyunma odalarının kapatıldığı, oyun alanlarının yeniden dizayn edildiği düzenlemede, sahalardaki bayrak direklerine elle dokunulmaması için özel aparatlar takıldı

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin:

"Düzenlemelerin yapıldığı dünya standartlarındaki sahalarımızda gönül rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabileceksiniz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Türkiye'nin en değerli markası THY

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, bu yıl 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle Türk Hava Yolları "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

Araştırmada ikinci sırayı marka değeri 1 milyar 616 milyon dolar olan Ziraat Bankası, üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarla Garanti Bankası aldı

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner:

"Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam değeri bu yıl geçen yıla göre göre yüzde 24 artarak 24,6 milyar dolara ulaştı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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Kaynak: AA

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