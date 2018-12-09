Gündem / 9 Aralık 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.15/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ermenistan'da erken milletvekili seçimleri izleniyor.

(Erivan)

2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?

(Halep/İdlib)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.?

(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40 ülkeden 329 sanatçının 788 eserle katıldığı "Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması"nın sergisi ve ödül töreni Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sona erecek.

Finalde VakıfBank, Brezilya temsilcisi Minas, üçüncülük maçında ise Eczacıbaşı VitrA, aynı ülkeden Praia ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/15.00/12.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 15. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Evkur Yeni Malatyaspor, Bursaspor-Antalyaspor, Akhisarspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Bursa/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta Hatayspor-Boluspor, Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor, Denizlispor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Altay müsabakalarıyla sürüyor.

(Hatay/İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftaya Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Mersin Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Basketbol, Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe, İstanbul Üniversitesi-Gündoğdu Adana Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Beşiktaş-Bellona Kayseri Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Mersin/14.00/Samsun/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda Efeler Ligi'nin 9. haftası Halkbank-Arkas Spor, Galatasaray-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor, Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla bitecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/Bursa/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftası 2 maçla, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftası ise 3 maçla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlanacak.

9- Avrupa Kros Şampiyonası, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde Hollanda'nın Tilburg kentinde yapılacak.

(Tilburg/12.45/13.35/16.10)

ÖZEL HABER

1- "Konaklama gelirimiz 10, gastronomi gelirimiz 5 milyar dolar olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"2018'de konaklama gelirlerimiz 10 milyar dolar olacak tahminen, gastronomi gelirleri ise 5 milyar dolar. Aslında bunun birbiriyle dengeli olması lazım. Konaklama kadar sizin minimum gastronomi yapmanız lazım ki hedeflediğiniz turizm gelirlerine ulaşın"

"İşin üzücü tarafı, gastronomi ve Türk mutfağı konusunda rakiplerimizin çok çok ilerisindeyiz fakat bu değerlerimizi ortaya çıkaramamışız, değerlendirememişiz"

"Şimdi 2019 itibarıyla gastronomi bizim için çok çok önemli bir hale geliyor. 20 Mart 2019'dan itibaren yurt dışı sergi konseptlerine başlıyoruz, önce Japonya'da Tokyo ve Kyoto'da, daha sonra 2020 itibarıyla Londra, Berlin ve Moskova'da... Bu gezen sergilere biz normalde Topkapı Müzesi eserleriyle başlıyorduk, bunların yanı sıra gastronomi bölümü de koyacağız artık"

(Mehmet Akif Parlak/ Gaziantep)

2- Konteynerler yerli x-ray cihazlarından geçecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptık"

"X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz"

"Bu yıl kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 45 ton uyuşturucu ele geçirildi"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- Bedelli askerlerin eğitimini AA görüntüledi

AA ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini görüntüledi

Silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor

Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde aldıkları emirleri yerine getiriyor

Öğretim atışları kapsamında 25 metredeki hedefi vuran bedellilerin eğitimleri askerlik yeminine kadar sürecek

(Sarp Özer/Ankara)

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