GÜNDEM / 9 Ağustos 2019

09.08.2019 09:00

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti Yozgat İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi şantiye alanı ile Yozgat Havalimanı şantiyesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ile bir araya gelecek.

(Yozgat/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi video konferans yoluyla illere canlı bağlantı gerçekleştirerek karayollarındaki trafik tedbirleriyle ilgili bilgi alacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek "20 Bin Öğretmen Atama Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde il danışma meclisi toplantısına ve ardından teşkilat mensupları ile bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Adana/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu işçisini kapsayan 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulunacak.

(Rize/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayı kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve büyükelçiler Bandırma Vapuru'nu ve Atatürk Anıtı'nı ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelecek ve hitapta bulunacak.

(Samsun/10.30-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik adımları sonrasında yükselen Pakistan-Hindistan gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen 3 sanığın yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Adana/15.00)

SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor.

TSYD Ankara Kupası maçında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Udine/15.15)

ÖZEL HABER

1- Kurban Bayramı'nda 130 bin sağlık çalışanı görev yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Bayram tatili boyunca Türkiye genelinde 112 komuta merkezimiz ve 2 bin 801 acil istasyonumuz hizmet verecek. Ayrıca 5 bin 500'den fazla ambulansımız ve 35 bine yakın acil hizmetler personelimiz görev yapacak. Toplamda ise 22 bini hekim olmak üzere 130 bin kişi bayram süresince hizmet verir olacak"

"Et tüketiminde dikkatli olunması, hastalığın durumunu bilerek özellikle eti aşırı kızartmadan, kömürleşmeden haşlama ve ızgara tarzı yenilmesi sağlık açısından faydalı olacaktır"

(Duygu Yener/Ankara)

2-Türkiye'nin uzay yolculuğunda özel sektör devrede olacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım:

"Türkiye Uzay Ajansı'nın Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında, Türkiye'nin mili uzay programı çalışmaları başlatılacak"

"Türkiye'deki uzay ve havacılıkla ilgili sahaların şemsiye kuruluşu olacak olan Ajans, yapılacak faaliyetlerin karar vericisi, kontrol edicisi, regülatörü olacak"

"Biz üretici değiliz. Türkiye Uzay Ajansı olarak uydu yapmayacağız veya herhangi bir araç yapmayacağız. Yapılmasını teşvik edeceğiz, neyin, ne zaman yapılması gerektiğinin stratejisini belirleyeceğiz. Bunu yapacak olanları teşvik edeceğiz"

(Arife Yıldız Ünal/Dilara Zengin/Ankara)

3- Almanya ve Türkiye, yapay zekada buluşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'ın katılımının beklendiği Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı, 22 Ağustos'ta Berlin'de gerçekleştirilecek

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke:

"Yapay zeka, gelecekte Alman ve Türk işletmelerin birlikte çalışabileceği bir alandır"

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Albayrak:

"Konferans, sektörleri ve ortakları belirlemeye ve onların potansiyel iş birliği için etkileşimlerine yardımcı olacak"

"Türkiye, gelişmiş ülkelere hızlı bir şekilde yetişmek için onlarla yapay zekanın çeşitli alanlarda ve sektörlerde uygulanmasına yönelik güçlü bağlar kurmalı"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

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Kaynak: AA