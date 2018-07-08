Gündem/ 8 Temmuz 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti TBMM Grubu ilk toplantısını yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak.

(Silverstone/16.10)

ÖZEL HABER

1- Kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel ücret

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan:

"Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız"

"Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz"

(Duygu Yener-Ankara)

2- 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde sona yaklaşılıyor

15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı hızla devam eden "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nin kısmi açılışının, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanıyor

Proje Müdürü İsmail Aslan:

"Binanın iç kısmında ince işler devam ediyor. 15 Temmuz'da da müze, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaretinde kısmen açılacak. 2 ay içerisinde de tamamen açacağız"

"Halkımızın olağanüstü direnişiyle darbe girişimi bastırıldı. Darbe girişimi sırasında şehit olan, araçlarına veya mülklerine zarar verilen insanlar oldu. Onların bazı hatıraları da burada objeler, eşyalar olarak yansıtılacak"

(Andaç Hongur/İstanbul)

3- Otomobilde umut yaz kampanyalarında

Türkiye otomobil pazarı bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralırken, markalar umudunu yaz kampanyalarında arıyor

Otomotiv markalarının temmuz ayına özel kampanyalarında, 10 bin liraya varan hurda teşvikine ek indirim ve faizsiz finansman imkanı ön plana çıkıyor

(Mücahid Eker/İstanbul)

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