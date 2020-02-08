GÜNDEM / 8 Şubat 2020

08.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, Şarköy ilçesini ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantıya katılacak.

(Karaman/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dünya Kayserililer Günü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valilik kriz merkezlerini ve Elazığ'da esnafı ziyaret edecek, Malatya'da esnafla buluşarak il istişare toplantısına katılacak.

(Elazığ/10.30-13.00/Malatya/14.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İrlanda'da halk erken genel seçim için sandık başına gidecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dulkadiroğlu Sema Belpınar Kız Kur'an Kursu ve Pazarcık Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışına katılacak, Pazarcık'ta vatandaşlarla buluşacak.

(Kahramanmaraş/13.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzun Çarşı, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi ile Hatay Arkeoloji Müzesinde incelemelerde bulunacak.

(Hatay/15.45-17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenileme çalışmaları tamamlanan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışına katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 21. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği-Trabzonspor, Beşiktaş-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Ankara/17.00/İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 21. hafta Giresunspor-İstanbulspor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Adanaspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Giresun/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/Balıkesir/15.15/Ankara/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Halkbank karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.00/İzmir/15.00/Bursa/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finali garantileyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Thüringer'i konuk edecek.

(Kastamonu/15.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

8- TFF 2. Lig'in 22. haftasında 4, TFF 3. Lig'in 22. haftasında 5 karşılaşma yapılacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'de 9,6 milyon konut DASK güvencesi altında

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler:

"Türkiye'de DASK kapsamına giren yaklaşık 17 milyon konut var. Bunun şu anda 9,6 milyonu sigortalı. Genel sigortalılık oranımız yüzde 54'lerde. Geldiğimiz aşamaya bakacak olursak bu, iyi bir oran"

"Deprem bir Türkiye gerçeği ve depreme hazırlıklı olmamız lazım. Bu zor günlerde de zorunlu deprem sigortası en önemli finansal kaynak, önlem olabilecek bir uygulama. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu bilinçle sigortalılıklarını devam ettirmelerini istiyoruz"

(Volkan Kaşik/Malatya)

2- Geçen yıl kişi başına 17 bin 394 lira tasarruf ettik

Nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446,4 milyar liralık tasarruf mevduatı toplandı

Türkiye'de kişi başına tasarruf mevduatı 2019'da bir önceki yıla göre 3 bin 324 lira arttı

İstanbul'da kişi başına birikim miktarı geçen yıl 40 bin liraya dayandı, kent toplanan tasarruf mevduatı açısından da en yakın rakibi Ankara'yı 4'e katladı

Kişi başına en az tasarruf edilen kent Şırnak'ta geçen yıl vatandaşlar ortalama 2 bin 283 lirayı kenara ayırdı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- "Sessiz" akademisyenden YÖK'e işaret diliyle "ALES/YDS" çağrısı

Koç Üniversitesinde sözleşmeli öğretim görevlisi olarak çalışan sağır akademisyen Hasan Dikyuva, eğitimine ve kariyerine devam edebilmek için doktora ve akademik kadrolarda zorunlu olan YDS ve ALES sınavlarının işaret dilinde düzenlenmesini istedi

Akademisyen Hasan Dikyuva:

"YDS ve ALES, bu şekilde kalırsa bir sağırın doktora yapması asla gerçekleşmeyecek bir hayal olarak kalacak çünkü bizim ana dilimiz işaret dili"

"Hayalim, YDS ve ALES'in bizim için işaret diliyle ve özel yetenek sınavıyla yapılması. Sağırların akademik alanda başarılı olmaları için bu fırsat verilmeli. Bu yapılmadığında eğitimde fırsat eşitliğinden söz etmek mümkün olmuyor"

(Selma Kasap/Gencebay Gür-İstanbul)

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Kaynak: AA