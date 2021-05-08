GÜNDEM / 8 Mayıs 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler'in cenaze namazına katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in annesi Fatma Güler'in cenaze namazına katılacak.

(Sivas/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesindeki Filistinlilerin evlerinin Yahudi yerleşimcilere bırakılması kararına ilişkin protestolar ve polisin müdahalesi takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in ev sahipliğinde, AB liderleri ve 27 ülkenin başbakanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Sosyal Zirve son gününde devam edecek.

(Porto) (Fotoğraflı)

3- Kolombiya'nın farklı kentlerinde devam eden hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 40. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir, Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep, Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor, Göztepe-İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(Erzurum/Ankara/Sivas/Kayseri/Rize/Hatay/İzmir/Trabzon/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 38. ve son hafta maçları yapılacak.

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 22. ve son haftanın 5 maçı yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 21. hafta 2 maçla başlayacak.

5- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin 2. turunda Türkiye E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

(Maribor/20.00)

6- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesinde erkekler ve kadınlarda maçlara devam edilecek.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı)

7- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası'nda grekoromen stilde Enes Başar (67 kilo), Fatih Cengiz (77 kilo) ve Metehan Başar (87 kilo) mindere çıkacak; 53 kiloda Zeynep Yetgil ve 68 kiloda Buse Tosun'un repesaj, 76 kiloda Yasemin Adar'ın altın madalya mücadelesi vereceği kadınlarda müsabakalar tamamlanacak.

(Sofya/10.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı, füze atışlarına hazır

ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç:

"Silahlı insansız deniz aracımız, prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır. Simülasyon atışlarımız da gayet başarılı şekilde tamamlandı, önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız"

"Seri üretim için altyapımız hazır. Senede 50 botun üzerinde inşa edip, operasyona hazır hale getirebilecek kabiliyete sahibiz"

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun:

"Bu yıl içinde SİDA'yı atışlara hazır hale getireceğimizin sözünü vermiştik, bunu gerçekleştiriyoruz. Mavi vatan emin ellerde diyebiliriz, milletimize armağanımız olsun"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Serebral palsili üçüzler anne şefkatiyle tüm zorlukları yendi

Serebral palsili üçüz kız kardeşler, anneleri Sinem Ersoy'un sonsuz sevgisi ve desteği ile yaşama sımsıkı tutundu, eğitim hayatlarında dikkat çekici başarılara imza attı

ODTÜ biyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Tuğba, genetik alanında çalışmayı, halkla ilişkileri bitirmeye hazırlanan Esra moda tasarımcısı olmayı planlıyor, Büşra ise baraj engelini aşarak üniversite okuyabilmenin hayalini kuruyor

Anne Sinem Ersoy:

"Esra, Tuğba ve Büşra doğmadan önce iki lafı bir araya getiremeyen pasif bir bireydim. Kızlarımın kuvözde elime tutunma çabaları, hayatla mücadeleleri, o annelik duygusu beni de hayata bağladı. Onların sayesinde başka bir pencereden bakmayı öğrendim"

Serabral palsili Tuğba Ersoy:

"Annem çok güçlü, asla pes etmeyen ve bizi de bu konuda motive eden biri. Annemize sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve biz de onu örnek alıyoruz"

(Burcu Çalık-Ankara)

3- Elektrik-elektronik sektörünün ihracatı nisanda ikiye katlandı

Nisanda Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 6,7 pay alan sektör, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 103,2 artırdı

Sektör, ülkeler bazında en fazla ihracatı Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'ya yaparken, İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 444, İspanya'ya yapılan ihracat ise yüzde 307 arttı

AB ülkelerine 135,5 artışla 581 milyon 377 bin dolarlık elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştirildi

(Tolga Yanık/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı