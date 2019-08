GÜNDEM / 8 Ağustos 2019

08.08.2019 09:02

1- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 11. Büyükelçiler Konferansı sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos, büyükelçilere hitap ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Japonya devlet nişani ile taltif edilecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği ve örgütle irtibatlı olduğu iddia edilen eski astsubay tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Kavacık Limak Otel'de gerçekleştirilen 2019-2020 sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri'nin resmi açılışı yapılacak.

3- Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve sporcuları, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

ÖZEL HABER

1- S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu

Türkiye, ABD ile yaşadığı S-400 gerilimine karşın yılın ilk yarısında bu ülkeye yaptığı ihracatı artırırken, ithalatı da azalttı

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"ABD, bizim 65 yıldan fazla süredir NATO müttefikimiz ve en nihayetinde mutlaka yaşanan anlaşmazlıklarımıza bir çıkar yol bulacağız"

"Erdoğan ve Trump, G20 Zirvesi'nde, ticaret hacmi hedefimizi 100 milyar dolara çıkardılar. Bu zor bir hedef fakat ulaşılmaz değil. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu hedefi bir görev kabul ettik. Tüm iş dünyasının bu konuda birleşmesini ve bir aksiyon almasını sağladık"

"(ABD'den) Çin'e uygulanacak ek gümrük vergileri de Türk şirketlerinin işini kolaylaştıracaktır. Özellikle otomotiv, tekstil ve hazır giyim alanlarında Çin'in gümrük vergileriyle rekabet gücünü kaybetmesi şirketlerimize alan açıyor"

2- Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor

Türkiye'nin önde gelen markalarını bünyesinde barındıran BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi

BMD üyesi markaların yurt dışında en çok mağaza açtığı ülkeler arasında 636 mağaza ile Rusya başı çekerken, Rusya'yı, 320 mağaza ile Kazakistan, 294 mağaza ile Suudi Arabistan, 219 mağaza ile Romanya ve 213 mağaza ile Irak takip ediyor

BMD Başkanı Sinan Öncel:

"Geçen yıl olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da markalarımız yurt dışında her gün ortalama 2 mağaza açmaya devam etti. Haziran sonu itibarıyla 125 ülkede toplam 4 bin 396 mağazamız ve 12 bin 884 satış noktamız bulunuyor"

"Markalarımızın yılın ikinci yarısında da aynı hızla devam edeceklerine ve yıl sonunda yurt dışı mağaza sayımızın 5 bin sınırına yaklaşacağına inanıyorum. Başka bir ifade ile sınırlarımızın ötesindeki mağaza sayımızı 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artırmış olacağız"

3- GRAFİKLİ - Kişi başına en fazla araç Muğla'da

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşerken, Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü

30 kişiye 1 aracın düştüğü Hakkari listenin sonunda yer aldı

