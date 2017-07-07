Gündem / 7 Temmuz 2017
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- G20 Liderler Zirvesi başlıyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ??Almanya'da G20 Lider Zirvesi'nin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim...
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- G20 Liderler Zirvesi başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ??Almanya'da G20 Lider Zirvesi'nin "Terörle Mücadele" temalı "Retreat" toplantısına, "Küresel Büyüme ve Ticaret" temalı birinci çalışma oturumu ile "Sürdürülebilir Kalkınma, İklim ve Enerji" temalı ikinci çalışma oturumuna katılacak.
Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi, ??İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi ayrı ayrı kabul edecek, G20 Liderler Zirvesi'nin resmi karşılama ve aile fotoğrafında yer alacak, klasik müzik konseri ile akşam yemeğinde bulunacak.
(Hamburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Topçular Kışlası mevkisinden devam ediyor.
(Kocaeli/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçi·şleri· Bakanı Süleyman Soylu, Vi·layetler Evi·'nde düzenlenecek, "Göç İdaresi· Genel Müdürlüğü İsti·şare Toplantısı"na katılıyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Başbakan Yardımcısı Nuretti·n Cani·kli, Valiliği ziyaret edecek, Görele Belediyesi 10. Kemençe ve Horon Günleri· programına iştirak edecek.
(Giresun/19.30/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim reform paketi hayata geçiyor-İlk uygulama sanayi sitelerinin taşınması" konulu basın toplantısına katılıyor.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, hastalıktan ari işletmelere ait çiğ sütün satışına yönelik 'Süt Satış Noktası'nın tanıtımına iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Eğitim Vakfının programına katılacak.
(Malatya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Kalkınma Bakanı Lütfi· Elvan, Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali açılışına iştirak edecek.
(Mersin/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın dünya şampiyonu olması dolayısıyla düzenlenecek ödül törenine katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- TÜİK, 2017 yılı Dünya Nüfus Günü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
(Riyad)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Avcı, Valiliği, Belediyeyi ve Perre Antik Kenti'ni ziyaret edecek, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin mezuniyet töreninde bulunacak.
(Adıyaman/09.00-13.15/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Iğdır'da din görevlileriyle buluşacak, Merkez Camisi'nin açılışına katılacak.
(Iğdır/09.30/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Plajı'nda düzenlenecek 2017 Yılı Mavi Bayrak ödül töreni ve Batıpark'ta gerçekleştirilecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Meşalesi törenine iştirak edecek.
(Samsun/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"na, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek konuk olacak.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu maçları Ankara'da başlayacak.
Türkiye, ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)
4- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.
Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
ÖZEL HABER
1- İlk yarının kazananı ulaştırma oldu
Borsa İstanbul'da 22 alt sektörden bu yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran ulaştırma oldu
Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'ye gelen turist sayısının artmasının etkilemesiyle ulaştırma endeksi, ilk yarıda yüzde 51,9, turizm endeksi de yüzde 36 getiri sağladı
İlk yarıda tekstil, deri yüzde 44, kimya, petrol, plastik de yüzde 42,9 değer kazandı
Söz konusu dönemde tek gerileyen alt sektör spor oldu
(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)
2- Yabancılar ilk yarıda Türk şirketlerine 3,1 milyar dolar yatırdı
Türkiye'de bu yılın ilk yarısında 55 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 4,5 milyar dolar oldu
4,5 milyar dolarlık işlemin yaklaşık yüzde 69'una yabancılar imza attı
OMV Petrol Ofisi'nin hisselerinin tamamının Hollandalı Vitol Investment'a 1 milyar 441 milyon dolara satışı, yılbaşından bu yana kaydedilen en büyük işlem olarak kayıtlara geçti
EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler:
"Yabancı yatırımcı hem işlem değeri hem de işlem sayısında yerli yatırımcının önünde. Bu durum, yabancı yatırımcılar açısından Türkiye'nin aslında her zaman ilgi çeken bir ülke olduğunu, zor şartlarda bile olsa doğru yatırımı bulduklarında yatırım kararını alabildiklerini teyit eder nitelikte"
(Sümeyye Dalkılınç/İstanbul)
3- 14 ülkenin kadınlarını 500'ü aşkın portreyle anlattı
Ressam Aynur Mahmudova Kaplan, gezip gördüğü 14 ülkedeki 500'ü aşkın kadını kendi yorumuyla tablolarına yansıttı
Kaplan: "Çocukluk yıllarımdan itibaren kadın yüzlerini resmediyorum. Afrika, Asya ve Avrupa'da 14 ülkede bulundum. Oradaki kadınların gözleriyle anlattıklarını resmetmeye çalıştım"
"Dünyanın her yerinde kadınların sorunları aynı. Kadının mücadelesi hep aynı. Portrelerimle kadınların toplumdaki önemine dikkat çekmek istiyorum"
(Bilal Kahyaoğlu / Kastamonu)
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