GÜNDEM / 7 Şubat 2021

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'daki askeri darbe ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 24. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/Denizli/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 20. haftasına Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Altınordu-Beypiliç Boluspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İzmir/16.00/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 22. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-OGM Ormanspor, Anadolu Efes-Beşiktaş Icrypex ve TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Muğla/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasına İlbank-Fenerbahçe Opet, Karayolları-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Beşiktaş, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-PTT ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Sistem9 Yeşilyurt maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.00/15.30/Aksaray/14.00/İstanbul/13.00/15.30/18.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart ve Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Yozgat/16.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Rusya'nın Lada takımıyla karşılaşacak.

(Tolyatti/15.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 4 maçla tamamlanacak.

9- Turkcell Türkiye Selahattin Yıldız Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, Ataköy Atletizm Salonu'nda sona erecek.

(İstanbul/10.00-18.30) (Fotoğraflı)

10- Futbolda Katar'daki 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na devam edilecek. İlk yarı final maçında Brezilya ekibi Palmeiras ile Meksika ekibi Tigres karşılaşacak; 5'incilik mücadelesinde Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile Katar'dan El Duhail karşı karşıya gelecek.

(El Rayyan/21.00/18.00)

ÖZEL HABER

1- YATIRIMCILARA ALTIN FIRSATLAR - Bakan Pekcan, yabancılara "ihtisas serbest bölgeleri"ne yatırım davetinde bulundu:

"İlk olarak yazılım ve bilişim sektörü için uygulamaya geçirdiğimiz 'ihtisas serbest bölgeleri' modelini ilerleyen dönemlerde diğer yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörler için genişletmeyi planlıyoruz. Tüm yatırımcıları ihtisas serbest bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum"

"Yenilikçilik, özgün tasarım ve inovasyon kabiliyetlerimiz hızla yükselmektedir. Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin bu özelliklerini iyi okuyabilmesi kendileri açısından faydalı olacaktır"

"Türkiye'nin daha fazla doğrudan yatırımcı çekerek, dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmasını amaçlıyoruz"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- Ocakta en fazla ihracat artışına mücevher sektörü imza attı

Mücevher sektörünün ihracatı geçen ay 13,4'lük artışla yaklaşık 331 milyon dolar olarak gerçekleşti

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar:

"Hem dövizle yapılan ihracatı hem de dahilde işleme rejimi ile birlikte yapılan gönderimi topladığımız zaman geçen yıla göre yüzde 49'luk artışımız var, bu şekilde ihracatımız 814 milyon dolara çıkıyor"

"TİM verilerine göre yaptığımız ihracata bakıldığında, Türk mücevhercisinin yoğun şekilde ihracata başladığını söyleyebiliriz. 2021 yılına çok büyük umutlarla girdik"

"İhracatımız artıyor gözükmekle birlikte asıl artan külçe altın ihracatı. Takı ihracatımız maalesef düşük seyrediyor"

(Eda Topçu/İstanbul)

3- Kuru incir üreticileri 2021'den umutlu

Türkiye, 2020 yılında 68 bin 260 ton incir ihracatından 237 milyon dolar gelir elde etti

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Bircan:

"Kurdaki dalgalanmalar ve incirin yurt dışındaki satış fiyatının bir önceki yıla göre düşüş göstermesinden dolayı değer bazında istenilen rakama ulaşamadık. İnanıyorum ki bu yıl değer olarak da iyi bir sonuç alacağız"

"İnsanlar artık kuru gıdaya yöneliyor. Şeker ihtiyacını tatlı kuru meyvelerden tedarik etmeye başladılar"

(Ferdi Uzun/Aydın)

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Kaynak: Anadolu Ajansı