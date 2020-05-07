GÜNDEM / 7 Mayıs 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 pandemisinin otomotiv sektörüne etkilerinin ele alınacağı toplantıda, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlar devlet korumasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Yerel Tohum Buluşmaları" projesiyle halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşit TAGEM tarafından bu yıl tescile sunulacak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Tarımda ihracat Kovid-19'a rağmen arttı

Bu yılın ilk 4 ayında tarıma bağlı sektörlerin ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarken, sanayiye bağlı sektörlerin dış satımı yüzde 16,2 ve madenciliğe bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 6,4 geriledi

Söz konusu dönemde dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör olan fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı

Dış satımında yıllık bazda artış kaydedilen diğer sektörler yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu

Yılın 4 ayında dış satımı 2019'un aynı dönemine göre oransal bazda en fazla azalan sektörlerin başında yüzde 26,9'luk düşüşle 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi yer aldı

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

3- Çiçekler, anneleri sevindirmek üzere yola çıktı

Çoğu özel günde ilk tercihlerden biri olan çiçekler anneleri sevindirmek üzere yola çıktı. Bu sene siparişlerin çok büyük kısmını online üzerinden alan sektör temsilcileri, gelecek talebi öngörerek, hazırlıklarını çoktan tamamladı

Sepet tutarı ortalama 100 TL olarak gerçekleşirken, Anneler Günü alışverişinde evli ve çocuklu çiftler başı çekti

Türkiye Çiçekçiler Birliği Çiçek Filosu Başkanı İsmail Başaran:

"Pandemi etkisiyle alışveriş seçimleri daha çok çevrim içi pazarda gerçekleşmekle birlikte, pandemi sürecinin annelerimizle görüşme fırsatını engellemesi de elden bir buket çiçek verilmesinden ziyade bir demet çiçek gönderilmesi değişikliğini gözle görülür ölçüde artırdı"

ÇiçekSepeti CCO'su Ceyhun Turan:

"Çiçek ve yenilebilir çiçek kategorilerine ek olarak parfüm, takı-aksesuar, elektronik, ev-yaşam, moda ve kişisel bakım kategorilerinde de artış gözlemliyoruz"

"Özel günlerin her bir tüketici için aynı duyguları ifade etmeyebileceğinin farkındalığı ile çok kısa bir süre önce Duyarlı Pazarlama Hareketi adını verdiğimiz yeni bir uygulamayı hayata geçirdik"

(Eda Topcu/İstanbul)

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Kaynak: AA