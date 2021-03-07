GÜNDEM / 7 Mart 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın işçilerle bir araya gelecek, Valiliği, Antakya Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın işçilerle bir araya gelecek, Valiliği, Antakya Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İHKİB İnovatif Fikir Maratonu Ödül Töreni"ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'un katılımıyla Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreni yapılacak.

(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Myanmar'daki askeri darbe sonrası gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.?

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Senegal'de muhalif liderin gözaltına alınmasının ardından protestolar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Galatasaray-Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Hatay/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 25. haftasına Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor, Akhisarspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Bursaspor ve Altay-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Manisa/Bolu/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19. haftadan ertelenen iki, 21. haftadan ertelenen bir maç yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe-Türk Telekom maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Afyonkarahisar/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen Haliliye Belediyespor-Ziraat Bankkart maçı oynanacak.

(Şanlıurfa/14.00) (Fotoğraflı)

7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası sona erecek.

(Torun/12.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta 5 maçla tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamına katılım ve kadınlarla ilgili projelere verilen destekleri açıkladı:

"Bugün mimar, avukat ve bankacılarımızın yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin yüzde 46'sı, büyükelçilerimizin yüzde 25'i, öğretmenlerimizin ise yüzde 60'ından fazlası kadın"

"Yükseköğretimde kadın akademisyen oranımız yüzde 45 seviyesinde. Bu Avrupa Birliği ortalamasının tam 5 puan üstünde bir oran. 'Mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum' hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"İş'te Anne Projesi'nden bugüne kadar 44 bin kadını yararlandırdık. Evde Çocuk Bakımı Projesi ile de 25 bin kadına destek olduk. Bu proje ile 16 bin kadını ilk defa sosyal güvenlik kapsamına aldık"

"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında 31 Ocak 2021 itibarıyla 1504 çalışan anneye toplam 1,9 milyon avro, 5 bin 85 sertifikalı bakıcıya ise toplamda 640 bin 700 avro destek verdik"

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yıllık proje desteği kotasının yüzde 30'unu sadece kadınların hak sahibi olduğu projelere ayırıyoruz"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Amerika'nın "Türk Trump"ı, dünyaya İstanbul'dan kripto para ile açılacak

ABD'deki gayrimenkul projeleriyle adını "Türk Trump" olarak duyuran Mükemmel Sarımsakçı'nın Kaliforniya'da hayata geçireceği 300 milyon dolarlık yeni konut projesinin 100 milyon dolarlık bölümü kripto para karşılığında halka arz edilecek

Blockchain teknolojisinin kullanılacağı ve "T27 Silicoin" adını alacak kripto para, İstanbul merkezli olarak yatırımcılara sunulacak

Alterra Worldwide Üst Yöneticisi Mükemmel Sarımsakçı:

"Elinde Bitcoin, Ethereum, Litecoin ya da Dogecoin gibi coin'i olan yatırımcı, dijital ortamdan projemizden hisse alabilecek. Bunun karşılığında coin vereceğiz ve ellerinde hisse olacak"

"ABD'de bu yeni başladı, Avrupa'da daha hiç yok. Buna 'gayrimenkul coin yatırımı' diyoruz. Herhalde Avrupa'da ilk biz yapmış olacağız. İstanbul'u seçmemizin sebebi, o coğrafyada bir merkez oluşacağını düşünmemiz. Bizim için çok büyük bir stratejik adım"

"Gönlümüzde bunu Türk borsasından çıkararak halka açmak var. Çin, Hindistan, Rusya, Doğu Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Orta Doğu gibi bölgelerdeki yatırımcılara İstanbul'dan açılmak istiyoruz"

(Dilara Zengin/Washington)

3- Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programı düzenlenecek

Programa, demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, gıda, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 firma katılım sağlayacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı