GÜNDEM / 7 Mart 2020

07.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenecek BIO Türkiye Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenecek Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu "Türkiye Buluşması Açılış Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek, "15 Temmuz Yurt Yerleşkesi" açılış programına, Gençlik Buluşması'na, AK Parti Selçuklu İlçe 7. Olağan Kongresi'ne, "AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı Yeni Üye Tanıtım Programı"na katılacak.

(Konya/09.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne iştirak ediyor.

(Kayseri/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-Trabzonspor, Göztepe-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/14.00/Gaziantep/İzmir/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 26. hafta Keçiörengücü-Boluspor, Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük-Adana Demirspor, Eskişehirspor-Giresunspor, Bursaspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Ankara/Hatay/14.00/İstanbul/Eskişehir/16.30/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji, OGM Ormanspor-Türk Telekom, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Adana'da sahibini bulacak

Organizasyonun finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor, Adana Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Adana/15.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 21. haftanın ilk maçında Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftaya Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor-Halkbank maçlarıyla devam edilecek.

(Artvin/İstanbul/14.00/Yozgat/16.00/İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

7- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası çeyrek final rövanş maçında Macaristan temsilcisi Siofok ile deplasmanda karşılaşacak.

(Siofok/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 16. hafta 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 27. hafta 3, TFF 3. Lig'de 27. hafta 4 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

10- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in kadın futbol takımları Vodafone Park'ta düzenlenecek Vodafone Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesi dünyaya örnek oldu

Aralarında İtalya, Çin, İran, Türkmenistan, Vietnam, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin de bulunduğu 26 ülke, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığından bilgi ve tecrübe paylaşımı talebinde bulundu

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 için geliştirilen "yerli tanı kiti"ni satın almak isteyen 7 ülke talebini Türkiye'ye iletti

(Duygu Yener/Ankara)

2- Tampon bölgedeki sığınmacı kadınlar Avrupa'daki hemcinslerinin seslerini duymasını istiyor

Suriyeli Safa:

"Kendinizi bizim yerimize koyun. Hangi kadın 4 aylık bebeğiyle soğukta, yağmurda kalmak ister"

Afgan Vasgul Kerimi:

"Çocuklarımın da benim de sizler gibi haklara sahip olmasını istiyorum, yaşamak istiyorum"

(Şebnem Coşkun/İstanbul)

3- ANALİZ - Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?

Küresel ekonomik kriz sonrasında Fed'in 1929'daki "Büyük Buhran"dan bu yana başvurduğu en agresif politikalar olarak hafızalara kazınan parasal genişleme (QE) 2008'den 2014'e kadar süreçte üç faz olarak uygulanırken, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine dair artan kaygılar genişlemede dördüncü bir aşamanın uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarını başlattı

2008'de mortgage ile başlayıp dünyayı kasıp kavuran küresel finans krizine ilk müdahale ABD Hazinesinin Fannie Mae ve Freddie Mac'i kamulaştırıp, şirketlerin zararlarını karşılayabilmeleri için 200 milyar dolar kaynak ayırmasıyla başladı

Fed, parasal genişlemenin ilk ayağını 1,25 trilyon dolarlık "mortgage"a dayalı tahvil alımı, 175 milyar dolarlık kamu borçlanması ve 300 milyar dolar hazine tahvili alımıyla tamamlarken, 3 Kasım 2010'da başlayan ve 30 Haziran 2011'de biten ikinci fazda 600 milyar dolarlık genişlemeye gitti

Normalleşme kapsamında tapering sürecini Ekim 2014'te tamamlayan ve Aralık 2016'da faiz artırımlarına başlayan Fed, jeopolitik gelişmeler, ticaret savaşı, ABD'de başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump'ın "sıra dışı" olarak nitelendirilen politikaları ile baskı altında kaldı ve geçen yıl 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirerek normalleşmeden adeta "çark etti"

Gelinen noktada birçok merkez bankasının faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takıldığı görülürken, ekonomistler bir sonraki adımın parasal genişleme olabileceğini, küresel ekonominin bol likiditeye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Kaynak: AA