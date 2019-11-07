GÜNDEM / 7 Kasım 2019

07.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

Başbakanlık ofisinde resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak Erdoğan ve Orban, iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Macar ve Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek Erdoğan, Gül Baba Türbesi'ni ve Türbe kompleksindeki "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılacak, zirve kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ile görüşecek ve "Büyümenin ve Sosyal İçermenin Lokomotifi Olarak Sürdürülebilir Turizm" oturumuna başkanlık edecek.

(Meksiko) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karakum mevkisinde inşası devam eden camide incelemede bulunacak.

(Zonguldak/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikalarında Birlik ve İstikrar Arayışı ana temalı 8'inci Sağlık Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışını gerçekleştirecek, Atatürk Üniversitesinde "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferans verecek, partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunarak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.

(Erzurum/11.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2020 bütçeleri ve 2018 yılı kesin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun ve Ordu'da İş Dünyası ile Buluşma programlarına iştirak edecek.

(Samsun/10.00-Ordu/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek rekor fidan dikme etkinliği öncesi son gelişmelere ilişkin Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

Darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya'nın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Malatya/10.00)

2- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 4. hafta maçları yapılacak.

C Grubu'nda Trabzonspor, Rusya'nın Krasnodar; J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger; K Grubu'nda ise Beşiktaş, Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Krasnodar/20.55/Graz/Braga/23.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/22.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla ile deplasmanda karşılaşacak, B Grubu'nda ise Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'u konuk edecek.

(Ramla/21.30/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Turkish Airlines Open uluslararası golf turnuvası Belek'teki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tesislerinde başlayacak.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan:

"Türkiye'nin zengin coğrafi işaret portföyünü düşündüğümüzde ve bunu gastronomiyle birleştirdiğimizde 25 milyar avronun da üstüne çıkabiliriz. Uygun markalaşma ve pazarlamayla bu hedefin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum"

"35 yöresel ürünün 2020 yılı içinde Avrupa Komisyonu'nda tescilinin tamamlanmasını planlıyoruz"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

2- Trafikte önlemler artacak, ölüm sayısı azalacak

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm, yaralanma ve hasarların en aza indirilmesi amacıyla kara yolu ağındaki darboğazlar giderilecek, 65 kaza kara noktası iyileştirilecek ve bölünmüş yol uzunluğu 2 bin 872 kilometreye çıkarılacak

Yapılan çalışmalarla gelecek yıl sonuna kadar trafik kazaları sonucu hayatını kaybeden kişi sayısının düşürülmesi hedefleniyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye'nin ilk "Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi" kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek bir havuzda toplanıp takip edileceği Türkiye'nin ilk "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi"ni oluşturacak

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kişilerin istihdamına katkıyı hedefleyen sistemle, kurslarda mükerrerliğin önüne geçilecek ve eğitim kalitesi artırılacak

Sistem sayesinde vatandaşların kurslarda aldığı eğitimler ve sertifikaların takibi de mümkün olacak

(Burcu Çalık/ Ankara)

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Kaynak: AA