GÜNDEM / 7 Aralık 2021

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüşecek, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'na katılacak, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(İstanbul/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine ve CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışına katılacak, ikili görüşmeler ve bazı temaslarda bulunacak.

(Antalya/10.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Washington/Moskova)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/23.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık da karşılaşmayı izleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg en Bresse/22.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel-U Net Holon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın SWD Powervolleys takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant Kaposvar takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

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Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA - Son Dakika Haberleri

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