GÜNDEM / 7 Aralık 2019

07.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:02

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde "Şehir Kimliği Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri Paneli'ne, Vefa Vakti yürüyüşüne, Nevbe Merasimi'ne katılacak.

Ersoy ve Kurum, Mevlana ve Şems-i Tebrizi türbelerini ziyaret edecek, Şeb-i Arus açılış programına iştirak edecek.

(Konya/10.30-20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Medeniyet Derneğince Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Ortadoğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekatı" programına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin İl Dış İlişkiler Başkanları İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Belediyeyi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünü ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/09.35-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Demirci-Köprübaşı yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

Pekcan ayrıca iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Manisa/11.00-19.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Demirci ve Kula ilçelerinde inceleme ve ziyaretlerde bulunup toplantılara katılacak.

(Manisa/11.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 14. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü-Göztepe, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Malatya/15.00/Ankara/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde yarı final ve 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.

Organizasyonun yarı finalinde VakıfBank, İtalya temsilcisi Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA da aynı ülkeden Igor Gorgonzola ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde devam ediyor.

5- TFF 1. Lig'de 14. hafta Hatayspor-Boluspor, Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-İstanbulspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/İstanbul/16.30/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Gaziantep Basketbol-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş Sompo Sigorta, TOFAŞ-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.15/17.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol, Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Mersin/Samsun/14.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasına Ziraat Bankası-Spor Toto müsabakasıyla devam edilecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/15.00/İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftaya 3 müsabakayla başlanacak. (Fotoğraflı)

11- TFF 2. Lig'de 16. hafta tek, TFF 3. Lig'de ise 16. hafta 4 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

"Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan itibaren seferlerine başlayacak"

"Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan ekspres, 4 pulman vagondan oluşacak"

"Yolcularına konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Antarktika seferleri meyvelerini veriyor

Türkiye, Antarktika'ya düzenlenecek yeni seferin hazırlığını yaparken, bu zamana kadar ulusal seferlere katılan 100'e yakın bilim insanının kutuptaki çalışmaları etkisini gösteriyor

Türk bilim insanlarının "bilim ve barış kıtası" olarak adlandırılan Antarktika'da bugüne kadar yaptığı araştırmalar sonucu 11 uluslararası bilimsel yayın tamamlanırken, 35 yayının ise çalışmaları sürüyor

3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:

"Antarktika'da araştırma yapmanın zorluklarına rağmen bilim insanlarımızın yüksek etkili dergilerde bilimsel makalelere halihazırda imza atmış olması takdir edilesi bir gerçek"

(Dilara Zengin/Ankara)

3- GRAFİKLİ -Türkiye 186 ülkeye ayakkabı, 202 ülkeye deri ve mamulleri satıyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak:

"Yılın 11 ayında 1 milyar 550 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik"

"Ayakkabı sektörünü biraz daha canlandırırsak 2020'de 2 milyar dolarlık ihracat hedefini de aşabiliriz"

"İhracatımızın 875 milyon dolarlık kısmını ayakkabı, 240 milyon dolarlık kısmını yarı mamul ve bitmiş ürün, 223 milyon dolarını deri ve kürk konfeksiyon, 212 milyon dolarını da saraciye oluşturuyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

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Kaynak: AA