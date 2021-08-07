GÜNDEM / 7 Ağustos 2021
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GÜNDEM / 7 Ağustos 2021

GÜNDEM / 7 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan boksta Busenaz Sürmeneli kadınlar 69 kilo finalinde, Yasemin Can kadınlar 10.000 metre finalinde, karatede Meltem Hocaoğlu Akyol kadınlar kumite 61 kiloda ve Uğur Aktaş erkekler kumite 75 kiloda, güreşte Süleyman Karadeniz serbest stil 97 kilo bronz madalya maçında mücadele verecek.

(Tokyo/09.00-15.00) (Fotoğraflı)

3- 54. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda TFF 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenmanın ardından düzenlenecek basın toplantısında futbolcu Miha Zajc soruları cevaplayacak.

(İstanbul/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin orman varlıkları 19 yılda yüzde 10,5 arttı

2002'de 20 milyon 763 bin 250 hektar olan orman alanı geçen yıl sonunda 22 milyon 933 bin hektara yükseltildi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2 - Türkiye'de şimdiye kadar en yüksek sıcaklık temmuzda Cizre'de ölçüldü

Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece iken bu yıl 26,3 dereceye yükseldi

Temmuz ayında en yüksek sıcaklık 49,1 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık ise 6,5 dereceyle Ardahan ve Sarız'da kaydedildi

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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